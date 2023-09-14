Ла Лига стала спонсором клуба с самым длинным названием в мире

Ла Лига будет спонсировать клуб из Уэльса с самым длинным названием в мире.

Как сообщает пресс-служба клуба, эмблема Ла Лиги будет размещена на футболках клуба «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». Команду также называют «Лланфэйрпвлл».

Соглашение с клубом из пятого дивизиона Уэльса рассчитано на один сезон.

В названии поселения пять раз встречается удвоенная «л». Каждую из пяти удвоенных согласных будут изображать в виде логотипа Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко.