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Ла Лига стала спонсором клуба с самым длинным названием в мире

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Ла Лига будет спонсировать клуб из Уэльса с самым длинным названием в мире.
Ла Лига стала спонсором клуба с самым длинным названием в мире
  • Legion-Media

Как сообщает пресс-служба клуба, эмблема Ла Лиги будет размещена на футболках клуба «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». Команду также называют «Лланфэйрпвлл».

Соглашение с клубом из пятого дивизиона Уэльса рассчитано на один сезон.

В названии поселения пять раз встречается удвоенная «л». Каждую из пяти удвоенных согласных будут изображать в виде логотипа Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко.

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