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Чесноков назвал неэтичным поведение Уильямс по отношению к Халеп

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что американка Серена Уильямс ведёт себя неоправданно грубо по отношению к дисквалифицированной за допинг Симоне Халеп из Румынии.

«Мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным. Я считаю, что на ее месте было бы правильнее промолчать и не делать каких-то жестов в сторону своей коллеги», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он подчеркнул, что часто спортсмены не разбираются в том, что они употребляют, разные препараты и витамины им приносят доктора.

«Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг», — добавил Чесноков.

31-летняя румынка не принимает участие в турнирах с октября 2022 года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионата США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го. Дисквалификация продлится до октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Халеп намерена оспорить четырёхлетнюю дисквалификацию в CAS.

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