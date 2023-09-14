Съёмки фильма о форварде «Спартака» Черенкове завершатся осенью 2024 года

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв сообщил, что съемки художественного фильма «Федя» Народный футболист» о Федоре Черенкове завершатся через год.

«Закончить мы хотим осенью 2024-го, а прокат еще год. Я тоже думал, что это быстрее. Постпродакшн минимум полгода. Закончат в конце октября. Пока смонтируют, пока все, будет весна, уже лето», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Он дал понять, что уже снята половина фильма.

«Все, что я вижу с точки зрения драмы, меня как продюсера, человека, который пытается разобраться в кино, меня очень устраивает», — добавил Шишкарёв.

Съёмки кинокартины проходят в Белоруссии. Фонд кино выделил 75 млн рублей на создание фильма. Главных героев исполняют Станислав Румянцев и Владимир Гуськов.

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1993 год. Он является трехкратным чемпионом СССР и однократным России.

Ранее сообщалось, что территорию академии имени Черенкова передали футбольному клубу «Спартак».











