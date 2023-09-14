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Ротенберг заявил, что Россия не собирается разрывать отношения с FIA

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Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг заверил, что Россия продолжит сотрудничество с Международной автомобильной федерацией (FIA). 

«Мы сейчас будем двигаться в сторону азиатских стран, всё равно будем проводить мероприятия, потому что там же всё это есть. То есть FIA всё то же самое делает в азиатских странах, мы оттуда не выходим, ждём, как сложится ситуация, зато будем развиваться именно здесь», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он подчеркнул, что делается всё возможное для создания условий для тренировок и соревнований.

«Мы привезли «Формулу-4», чтобы дети с картинга могли пересесть и дальше двигаться, у нас есть задумка, как сделать, чтобы развитие шло планомерно, чтобы они дальше двигались», — добавил Ротенберг.

FIA требует от спортсменов из России и Белоруссии для участия в гонках подписывать документ, чтобы дистанцироваться от проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что FIA отрицает нарушения потолка расходов командами «Ф-1» в 2022-м.

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