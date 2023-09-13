Sport24: Бителло прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бителло прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо».

Контракт 23-летнего игрока с бело-голубыми будет рассчитан на четыре года, сообщает Sport24.

В прошедшем сезоне Бителло провёл за «Гремио» 30 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 декабря 2025 года.

Ранее Жоао Хеманн, представитель защитника «Крузейро» Марлона, подтвердил информацию, что «Динамо» сделало бразильскому клубу официальное предложение по трансферу игрока.