Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу

В Польском футбольном союзе (PZPN) сообщили, что было принято решение прекратить рабочие отношения с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем.

«Я хотел бы поблагодарить Сантуша за работу с нашей сборной и пожелать ему удачи в следующих спортивных соревнованиях», — цитирует президента PZPN Цезария Кулешу пресс-служба организации.

Уточняется, что федерация уже занимается поиском нового главного тренера сборной.

Сантуш с польской командой провёл пять матчей квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная с шестью очками занимает четвёртое место в группе Е.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу проиграла Польше в товарищеском матче.