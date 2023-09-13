Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу
- РИА Новости
«Я хотел бы поблагодарить Сантуша за работу с нашей сборной и пожелать ему удачи в следующих спортивных соревнованиях», — цитирует президента PZPN Цезария Кулешу пресс-служба организации.
Уточняется, что федерация уже занимается поиском нового главного тренера сборной.
Сантуш с польской командой провёл пять матчей квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная с шестью очками занимает четвёртое место в группе Е.
Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу проиграла Польше в товарищеском матче.