ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче ЦСКА — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения Павла Кукуяна в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит».

Решения по эпизодам с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах матча и неудаление игрока ЦСКА Виллиана Роши на 93-й минуте ЭСК посчитала правильными, сообщается на сайте РФС.

Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После семи туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 14 очков и заняли четвёртое место в турнирной таблице, они отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла. Красно-синие с 11 очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферных планах московского клуба.