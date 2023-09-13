ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче ЦСКА — «Зенит»
- РИА Новости
Решения по эпизодам с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах матча и неудаление игрока ЦСКА Виллиана Роши на 93-й минуте ЭСК посчитала правильными, сообщается на сайте РФС.
Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
После семи туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 14 очков и заняли четвёртое место в турнирной таблице, они отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла. Красно-синие с 11 очками располагаются на седьмой строчке.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферных планах московского клуба.