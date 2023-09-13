Al Jazeera: в Ливии из-за наводнения погибли четыре футболиста

Четверо ливийских футболистов погибли в результате наводнения, вызванного циклоном «Даниэль».

О смерти игроков сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление Ливийской футбольной федерации.

Число жертв наводнений в Дерне превысило 5,3 тыс. Отмечается, что из футболистов погибли Шахин Аль-Джамиль, Салех Сасси, Аль-Хусейн Шалуф и Мунтер Садака.

Футбольная федерация приняла решение перенести матчи последнего тура отборочного турнира за выход в первый дивизион местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что спортивный директор пляжного футбольного клуба ЦСКА Анатолий Дурсин погиб в ДТП.