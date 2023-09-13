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Ротенберг: мы стараемся двигаться планомерно в развитии киберспорта

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Руководитель программы развития автоспорта SMP Racing, президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о планах создания в ближайшей перспективе отечественных спортивных симуляторов.
Ротенберг: мы стараемся двигаться планомерно в развитии киберспорта
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«Президент сказал, что нужно активно развивать киберспорт, чем мы активно и занимаемся, мы стараемся в этом направлении планомерно двигаться. Мы хотим сделать симулятор, который будет полностью российским», — цитирует Ротенберга РИА Новости. 

Он также отметил, что на создание приложения нужно достаточно времени, потому что визуализация и персонификация каждого спортсмена — ёмкий процесс.  

31 августа стало известно, что СМП Esports намерена в течение трёх лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы. Инвестиции организации в разработку на первом этапе могут составить около 300 млн рублей. 

Ранее президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что организация поставила цель перейти на отечественные игры в ближайшие годы.

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