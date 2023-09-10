Федерация компьютерного спорта России намерена перейти на отечественные игры

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что организация поставила цель перейти на отечественные игры в ближайшие годы.

«Глобальная цель — перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Я сталкиваюсь со скепсисом по поводу этого, мол, это как будто пересадить наших чиновников на отечественные автомобили. Не скажу насчёт российского автопрома, но компьютерные игры у нас делать умеют», — приводит слова Смита РИА Новости.

Он также уверен, что для перехода на отечественные игры понадобится несколько лет.

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом.

Ранее сообщалось, что в России создадут аналоги игровых спортивных симуляторов FIFA и NHL.