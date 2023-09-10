Федерация компьютерного спорта России намерена перейти на отечественные игры
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«Глобальная цель — перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Я сталкиваюсь со скепсисом по поводу этого, мол, это как будто пересадить наших чиновников на отечественные автомобили. Не скажу насчёт российского автопрома, но компьютерные игры у нас делать умеют», — приводит слова Смита РИА Новости.
Он также уверен, что для перехода на отечественные игры понадобится несколько лет.
28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом.
Ранее сообщалось, что в России создадут аналоги игровых спортивных симуляторов FIFA и NHL.