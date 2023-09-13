В «Зените» отметили важность международных матчей для российского футбола

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матчи на международном уровне во время отстранения российских команд.

«Находим соперников на уровне сборных, а «Зенит» находит на клубном уровне, и играем на международной арене. Главный результат этого — наш футбол жил, жив и будет жить», — цитирует Медведева «СЭ».

Во время сентябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи с олимпийскими сборными Египта (1:1, 1:2) и Катара (1:1). Наставник вызвал 49 футболистов.

Ранее Валерий Карпин признал, что у национальной команды России есть проблема с мотивацией.