В профсоюзе авиадиспетчеров Франции обещали не бастовать до конца Олимпиады

Ведущий профсоюз авиадиспетчеров Франции SNCTA обязался не призывать к забастовкам до завершения Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Профсоюз объявил об «олимпийском перемирии». Он обязался не призывать к забастовкам в течение года вплоть до завершения Олимпиады», — сообщила радиостанция Franceinfo.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций.