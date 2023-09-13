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Спаллетти считает, что Италия должна была забивать Украине больше голов

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Украиной в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года.

«Мы должны быть довольны тем, как сложился это вечер. Невозможно постоянно прессинговать и не дать сопернику сделать ни одного навеса.

Команда показала хороший футбол. Мы должны были забивать больше», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голы забил Давиде Фраттези. У Украины отличился Андрей Ярмоленко.

Ранее президент «Наполи» раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии.

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