Спаллетти считает, что Италия должна была забивать Украине больше голов
«Мы должны быть довольны тем, как сложился это вечер. Невозможно постоянно прессинговать и не дать сопернику сделать ни одного навеса.
Команда показала хороший футбол. Мы должны были забивать больше», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.
Игра завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей голы забил Давиде Фраттези. У Украины отличился Андрей Ярмоленко.
Ранее президент «Наполи» раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии.