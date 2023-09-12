Жамнов — о победе «Спартака» над СКА: игра соперника не удивила

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды над СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ребята молодцы, продолжали играть, выполняли задание, контролировали шайбу. Не хватало терпения в завершении, то шайба подскочит, то ещё что. Постарались убрать ошибки. Порадовало, что сегодня были все 60 минут. Играла вся команда. Игра соперника не удивила, у всех есть информация о соперниках», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов (30-я минута), Иван Морозов (37-я), Ансель Галимов (59-я).

«Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в Западной конференции. У СКА четыре очка и девятая позиция.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ.