Жамнов — о победе «Спартака» над СКА: игра соперника не удивила
«Ребята молодцы, продолжали играть, выполняли задание, контролировали шайбу. Не хватало терпения в завершении, то шайба подскочит, то ещё что. Постарались убрать ошибки. Порадовало, что сегодня были все 60 минут. Играла вся команда. Игра соперника не удивила, у всех есть информация о соперниках», — цитирует Жамнова «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов (30-я минута), Иван Морозов (37-я), Ансель Галимов (59-я).
«Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в Западной конференции. У СКА четыре очка и девятая позиция.
Ранее «Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ.