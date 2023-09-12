Солдатенков: очень рад забить первый гол за сборную, жалко, что не удалось победить

Защитник сборной России Александр Солдатенков высказался о ничейном результате в товарищеском матче с Катаром.

«Очень рад забить первый гол за сборную, жалко, что не удалось победить. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — сказал Солдатенков в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче.