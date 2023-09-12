Тихонов заявил, что он против выступления россиян на Олимпиаде без флага и гимна

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против участия россиян на Олимпиаде в Париже без флага и гимна.

«Только с флагом и гимном. Это будет нам пощёчина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что недопуск российских спортсменов будет означать конец олимпийского движения.