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Биатлонистка Нигматуллина рассказала, как ей далось рождение ребёнка

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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина вспомнила, как ей далось рождение ребёнка.
Биатлонистка Нигматуллина рассказала, как ей далось рождение ребёнка
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Считаю, такой образ мне очень подходит. Мне действительно нравится жить жизнью атлета. Похоже, да. Но, честно говоря, участь мамы в декрете не менее тяжела, чем спортивная. Это стало открытием для меня. Это достаточно классное время, если бы не гормоны. Тогда была почти уверена, что завершу карьеру. Но решила оставить себе время для принятия решения. Не хотела делать какие-то серьёзные шаги на горячую голову. Тем более сама понимала, насколько сильно гормоны влияют на психологическое состояние», — заявила Нигматуллина в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, была ли капризной во время беременности.

«Да, ужас просто. Плаксивой, обессиленной, поскольку не тренировалась. Плакала по любому поводу, да и без повода тоже. Но когда прошло несколько месяцев после родов, у меня появилась чёткая определённость относительно собственного будущего. Я поняла, что хочу вернуться», — добавила Нигматуллина.

Ранее Нигматуллина объяснила, почему на самоподготовке работается проще, чем в сборной.

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