Нигматуллина объяснила, почему на самоподготовке работается проще, чем в сборной

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, почему ей работается легче на самоподготовке, чем в сборной.

«Я не первый год работаю вне сборной, и нам с Ильшатом удалось неплохо отладить весь процесс. В Ижевске мы в частном порядке подыскали всех необходимых специалистов: есть врач, физиотерапевт, массажист, мануальный терапевт. Когда нахожусь на сборах в составе тюменской команды, медицинское обеспечение организовывает и оплачивает регион», — заявила Нигматуллина в интервью RT.

Она также отметила, что никогда не считала суммы за подготовку топ-биатлониста, который старается тренироваться самостоятельно.

«Не хочу знать эту сумму в принципе. Мне в этом плане хватило ремонта. Помню, увидела смету, и стало сильно не по себе. Поэтому не хочу даже задумываться на эту тему», — добавила Нигматуллина.

Ранее Нигматуллина рассказала, что находилась в депрессивном состоянии после Олимпиады в Пхёнчхане.