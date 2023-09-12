Узнать больше

Нигматуллина объяснила, почему на самоподготовке работается проще, чем в сборной

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, почему ей работается легче на самоподготовке, чем в сборной.
Нигматуллина объяснила, почему на самоподготовке работается проще, чем в сборной
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я не первый год работаю вне сборной, и нам с Ильшатом удалось неплохо отладить весь процесс. В Ижевске мы в частном порядке подыскали всех необходимых специалистов: есть врач, физиотерапевт, массажист, мануальный терапевт. Когда нахожусь на сборах в составе тюменской команды, медицинское обеспечение организовывает и оплачивает регион», — заявила Нигматуллина в интервью RT.

Она также отметила, что никогда не считала суммы за подготовку топ-биатлониста, который старается тренироваться самостоятельно.

«Не хочу знать эту сумму в принципе. Мне в этом плане хватило ремонта. Помню, увидела смету, и стало сильно не по себе. Поэтому не хочу даже задумываться на эту тему», — добавила Нигматуллина.

Ранее Нигматуллина рассказала, что находилась в депрессивном состоянии после Олимпиады в Пхёнчхане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить