Свищёв: уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о словах министра спорта России Олега Матыцина об участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций такого уничижительного толка. Важнее обратить внимание на необходимость их юридического сопровождения на соревнованиях. Особенно ввиду тех провокаций, которые уже были и могут возникнуть в будущем. В данной ситуации это зона ответственности оргкомитета Парижа. Но это не должно служить поводом для потери бдительности», — заявил Свищёв RT.

Ранее Свищёв прокомментировал слова президента России Владимира Путина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.