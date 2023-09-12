Свищёв: уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций
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«Уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций такого уничижительного толка. Важнее обратить внимание на необходимость их юридического сопровождения на соревнованиях. Особенно ввиду тех провокаций, которые уже были и могут возникнуть в будущем. В данной ситуации это зона ответственности оргкомитета Парижа. Но это не должно служить поводом для потери бдительности», — заявил Свищёв RT.
Ранее Свищёв прокомментировал слова президента России Владимира Путина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.