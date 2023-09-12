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Свищёв: уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о словах министра спорта России Олега Матыцина об участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Свищёв: уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Уверен, что российские спортсмены не будут подписывать никаких деклараций такого уничижительного толка. Важнее обратить внимание на необходимость их юридического сопровождения на соревнованиях. Особенно ввиду тех провокаций, которые уже были и могут возникнуть в будущем. В данной ситуации это зона ответственности оргкомитета Парижа. Но это не должно служить поводом для потери бдительности», — заявил Свищёв RT.

Ранее Свищёв прокомментировал слова президента России Владимира Путина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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