Титов поддержал потенциальное вхождение Романцева в совет директоров ЛУКОЙЛа

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о возможности вхождения бывшего главного тренера московского клуба Олега Романцева в состав совета директоров ЛУКОЙЛа.

«Данное решение напрашивалось ещё 15—20 лет назад. Человек известнейший! Наряду со Старостиным, Бесковым он один из основателей нашего футбольного бренда «Спартак». Если это произойдёт — я только за. Многих известных спартаковцев, к сожалению, уже нет в живых: Черенков, Бесков, Ярцев… Но у нас есть Родионов, Тихонов, Аленичев, Дасаев и многие другие, кто имеют полное право находиться в этом совете! Да, это не резиновый троллейбус, поэтому кадровые решения происходят выборочно, но те люди, которых я назвал, этого заслуживают. Я рос на этих людях, будучи болельщиком, ходя на сектор B4 в «Лужниках». Стоит отметить, что Олег Иванович был президентом «Спартака», а значит, он знает, как устроены все процессы, и у меня нет ни малейшего сомнения, что у него получится», — заявил Титов RT.

Также Титов отметил, что поиск футболистов — это стезя Романцева.

«Когда мне было 16 лет, он пришёл на матч с моим участием и через 15 минут сказал: «Чтобы этот мальчик завтра был у меня в Тарасовке». За это я могу сказать ему огромное спасибо! В первую очередь хочу выразить слова благодарности своему первому тренеру Анатолию Федосеевичу Королёву, который из Титова сделал Титова. Дальше я уже находился под руководством Олега Ивановича. Я уверен, что все его рекомендации будут точечные — он попадёт в цель. Хочется верить, что в приоритете будут наши воспитанники, которых у «Спартака» много, ведь академия работает великолепно. Там трудятся мои друзья: Джубанов, Мелёшин. Романцев — человек, на котором я вырос!» — добавил он.

Ранее член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о возможности вхождения бывшего главного тренера московского клуба Олега Романцева в состав совета директоров ЛУКОЙЛа.