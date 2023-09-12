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Кавазашвили подтвердил возможность появления Романцева в совете директоров ЛУКОЙЛа

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Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о возможности вхождения бывшего главного тренера московского клуба Олега Романцева в состав совета директоров ЛУКОЙЛа.
Кавазашвили подтвердил возможность появления Романцева в совете директоров ЛУКОЙЛа
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я бы очень хотел, чтобы это случилось! Я смело могу заявить, что данный вопрос будет поднят на ближайшем собрании комитета ветеранов. Наш запрос будет лежать на столе у руководства «Спартака». Мы теми способами, которые у нас есть, попытались донести нашу позицию до некоторых руководителей клуба и ЛУКОЙЛа.

Я уверен на 500%, что такого человека, как Олег Иванович, на данный момент в совете директоров не имеется, такого профессионала нет в клубе. Как тренер он продолжал дело Константина Ивановича Бескова и изумлял специалистов футбола. Московский «Спартак» при нём выиграл девять чемпионств в последнем десятилетии XX века. Представьте, что это такое! Это надо уметь! Олег Иванович очень строг, профессионален, требователен», — заявил Кавазашвили RT.

Он уверен, что лучшую кандидатуру невозможно даже представить.

«Есть, конечно, ещё Никита Павлович Симонян, но он занимает позицию первого вице-президента РФС, а значит, он сам априори не даст согласия на выдвижение собственной кандидатуры в совет директоров ЛУКОЙЛа. ЛУКОЙЛ — успешная бизнес-машина, а значит, включение такого специалиста, как Олег Иванович, обязательно. Он сможет подсказывать, каких футболистов требуется приглашать», — добавил Кавазашвили.

Ранее сообщалось, что Романцев может войти в совет директоров ЛУКОЙЛа.

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