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Мартинес: Португалия готова побеждать и без Роналду

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал крупную победу своей команды над Люксембургом в матче квалификации к чемпионату Европы — 2024.

«Без Роналду сборная играет лучше? Нет. Он опытный, особенный, не нужно проводить сравнения или сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану», — сказал тренер после игры.

Встреча завершилась со счётом 9:0. Эта победа стала для сборной Португалии самой крупной в истории. Нападающий Криштиану Роналду пропускал матч из-за дисквалификации.

Подопечные Роберто Мартинеса набрали 18 очков и лидируют в группе J. У Люксембурга 10 очков и третья позиция.

Ранее гол Крамарича помог Хорватии победить Армению в матче отбора на Евро-2024.

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