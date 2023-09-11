Сборная Португалии с крупным счётом победила Люксембург в матче отбора Евро-2024

Сборная Португалии победила Люксембург в матче отбора на Евро-2024.

Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе победителей голы забили Гонсалу Инасиу, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, оформившие по дублю. Ещё по голу забили Диогу Жота, Рикарду Орта и Бруну Фернандеш.

Португалия набрала 18 очков и лидирует в группе J. У Люксембурга 10 очков и третья позиция.

В другом матче группы Словакия победила Лихтенштейн со счётом 3:0.

Ранее гол Крамарича помог Хорватии победить Армению в матче отбора на Евро-2024.