Узнать больше

Сборная Португалии с крупным счётом победила Люксембург в матче отбора Евро-2024

Короткая ссылка
Сборная Португалии победила Люксембург в матче отбора на Евро-2024.

Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе победителей голы забили Гонсалу Инасиу, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, оформившие по дублю. Ещё по голу забили Диогу Жота, Рикарду Орта и Бруну Фернандеш.

Португалия набрала 18 очков и лидирует в группе J. У Люксембурга 10 очков и третья позиция.

В другом матче группы Словакия победила Лихтенштейн со счётом 3:0.

Ранее гол Крамарича помог Хорватии победить Армению в матче отбора на Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить