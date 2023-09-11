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Колосков назвал матчи сборной России с Египтом хорошим опытом для молодёжи

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал полезным опытом товарищеские матчи сборной России и олимпийской командой Египта.
Колосков назвал матчи сборной России с Египтом хорошим опытом для молодёжи
  • © Александр Ступников © Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

«Ничего страшного, что уступили. Египет — серьёзный соперник. Это хороший опыт для молодых ребят. Они прочувствовали атмосферу международного футбола, познакомились с требованиями Карпина», — цитирует Колоскова РИА Новости

Игра завершилась со счётом 1:2. На седьмой минуте счёт открыл Сергей Пиняев, который реализовал пенальти. Египтяне отыгрались во втором тайме. На 68-й минуте забил Ахмед Фавзи. А на 72-й минуте отличился Бадр. Первый матч завершился вничью (1:1). Игры проходили в городе Суэц.

Ранее сборная России проиграла впервые с 2021 года. 

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