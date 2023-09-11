Кечинов: Черчесов сейчас первый кандидат на замену Абаскалю

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.

«Признаться, я не сторонник частых тренерских перестановок и дал бы поработать Абаскалю как минимум до конца первого круга чемпионата. Но вполне очевидно, что Станислав Саламович сейчас первый выбор на пост главного тренера на замену испанцу.

Его результаты говорят сами за себя. Успех со сборной России на домашнем чемпионате мира. Добытые чемпионские титулы в Польше и Венгрии. Да, «Ференцварош» оступился в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Но осечки случаются со всеми. Это сильный менеджер, который сможет наладить в том числе игру линии обороны. Видно, что с футболистами надо работать тщательнее», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов отреагировал на слова бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры.