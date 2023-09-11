Кечинов — о словах Карреры о возвращении в «Спартак»: его история закончилась

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Уверен, что многие специалисты, которые сейчас находятся без работы, хотели бы получить возможность для работы в «Спартаке». Каррера в данном случае не исключение. На мой взгляд, его история логично завершилась. Он взял чемпионство, а что было потом, мы помним. Исключительно по его желанию ничего не произойдёт. Сейчас доступны и более сильные тренеры, которые могли бы получить приглашение при необходимости», — заявил Кечинов RT.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение о возможности назначения Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.