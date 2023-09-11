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Колыванов: вызов в сборную России по футболу должен быть счастьем для игроков

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.
Колыванов: вызов в сборную России по футболу должен быть счастьем для игроков
  • Gettyimages.ru

«Только Карпин решает, кого вызывать в сборную. С него потом потребуют результат! Он вызывает в том числе молодёжь, которая может прогрессировать. Кто знает, когда нас вернут к официальным играм? Нынешние эксперименты — это аванс многим футболистам. Большое счастье, когда тебя вызывают в главную сборную и ты получаешь свой шанс. Думаю, все родители и друзья вызванных ребят счастливы.

Отсутствие ярких результатов — это не только вопрос мотивации, но и сыгранности. Как раз с настроем всё должно быть в порядке. Да, в товарищеских матчах сложно настроить ребят так же, как в официальных играх, но всё равно необходимо показывать свои лучшие качества. Некоторых игроков, как того же Джикию, Литвинова, Хлусевича, главный тренер, возможно, вызвал, чтобы поддержать после не самых удачных выступлений в РПЛ. Поймите правильно: все эти ребята показывали уверенный футбол в своём клубе. Да, Джикия наиболее маститый из них, но и остальным ребятам тренер даёт понять, что они нужны сборной», — заявил Колыванов RT.

Также Колыванов прокомментировал тот факт, что национальная команда России сыграет в Катаре, где в прошлом году отгремел чемпионат мира по футболу.

«Конечно, лучше было бы выступить на мундиале, но раз так получилось, то и сейчас сыграть там будет интересно. У них достойная команда. Надеюсь, наши покажут хороший, комбинационный футбол», — добавил он.

Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.

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