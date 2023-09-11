Камельзон — о финале US Open: судьба матча решилась на тай-брейке второго сета

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон полагает, что поражение Даниила Медведева во втором сете предопределило исход финального матча Открытого чемпионата США с Новаком Джоковичем.

«Полагаю, что Медведев просто не сумел войти в этот матч. Он с блеском прошёл весь турнир, но правильно начать против Джоковича у него не вышло. Не считаю, что виной тому усталость после поединка с Алькарасом. Новак сейчас является олицетворением тенниса, и игра Даниила в первом сете — следствие действий соперника. А уже затем появилось некоторое волнение, связанное с неудачным началом. Во втором сете мы видели равную борьбу, но судьба матча, по сути, решилась на тай-брейке.

Дане стоило быть хладнокровнее. К тому же Новак умело воспользовался своим развитым артистизмом, чтобы усыпить его бдительность. Это человек больших финалов, он умеет включаться в них именно в те моменты, когда надо добиться результата. Серб прекрасно прячет свои укороченные удары. А то, как он взаимодействует с публикой и заряжается от этого, является ещё одним козырем в его рукаве. Российским теннисистам, включая Медведева, сейчас этого недостаёт. К сожалению, Джокович был сильнее. Но Даниил не перестаёт прогрессировать, у него ещё будут крупные финалы и победы в карьере», — заявил Камельзон RT.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказала мнение, что у российского теннисиста Даниила Медведева была возможность переломить ход финального матча с сербом Новаком Джоковичем.