У ФК «Алания» появился новый официальный партнёр

Футбольный клуб «Алания» и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится партнёром команды.

«Алания» — один из самых популярных клубов Первой лиги. Мы уверены, что наше сотрудничество и совместные активации только усилят интерес к команде и вдохновят её на долгожданное возвращение в Премьер-лигу. При такой поддержке команда заслуживает играть именно в РПЛ», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Согласно условиям соглашения, футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. «Алания» дебютировала в футболках с брендингом нового партнёра 10 сентября в домашнем матче с «Тюменью».

Кроме того, компания получит возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные ресурсы.

В РПЛ организация выступает титульным спонсором клубов «Пари НН», «Ахмат» и «Оренбург». Компания поддерживает отношения с клубами Первой лиги «Торпедо», «Шинником» и «Арсеналом».

В текущем сезоне «Алания» с 20 очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

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