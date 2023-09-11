Большунов и Червоткин пропустят летний чемпионат России в Малиновке
- РИА Новости
«К сожалению, Большунов и Червоткин до сих пор восстанавливаются после травм. Они пока тренируются в щадящем режиме — только на лыжероллерах. У них есть определённые ограничения», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что представители сборной России не получат добро на переход в национальные команды других стран.