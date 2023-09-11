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Большунов и Червоткин пропустят летний чемпионат России в Малиновке

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что спортсмены Александр Большунов и Алексей Червоткин не смогут принять участие в летнем чемпионате России в Малиновке.
Большунов и Червоткин пропустят летний чемпионат России в Малиновке
  • РИА Новости

«К сожалению, Большунов и Червоткин до сих пор восстанавливаются после травм. Они пока тренируются в щадящем режиме — только на лыжероллерах. У них есть определённые ограничения», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что представители сборной России не получат добро на переход в национальные команды других стран.

 

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