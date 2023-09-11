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КХЛ назвала имена лучших хоккеистов первой игровой недели сезона-2023/24

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Стали известны имена лучших хоккеистов первой игровой недели сезона-2023/2024 в КХЛ.
КХЛ назвала имена лучших хоккеистов первой игровой недели сезона-2023/24
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим вратарём признан Джереми Смит из «Куньлунь Ред Стар», одержавший три победы в трёх матчах недели.

Александр Никишин из СКА признан лучшим защитником. Он набрал 5 (2 + 3) очков в четырёх матчах недели.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»), который набрал семь (6 + 1) очков.

Также Антон Силаев («Торпедо») впервые в карьере признан лучшим новичком. На его счету три (0 + 3) очка.

Ранее вратарь «Куньлуня» Джереми Смит высказался о победе своей команды над ЦСКА в матче КХЛ.

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