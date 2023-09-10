Голкипер «Куньлуня» Смит считает, что Федотов не виноват в пропущенных ЦСКА шайбах

Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит высказался о победе своей команды над ЦСКА в матче КХЛ.

«Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат. Мы хотим как минимум попасть в плей-офф. Не думаю, что его можно винить в этих голах», — приводит слова Смита ТАСС.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Пекина.

У победителей шайбы забросили Брэндон Ип (28-я минута), Джек Родевальд (47-я, овертайм).

В составе ЦСКА отличились Павел Карнаухов (третья), Никита Нестеров (52-я).

«Куньлунь» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (четыре) располагается на пятом месте.

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