Касаткина опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA после US Open
- РИА Новости
Спортсменка переместилась с 11-й позиции на 13-е место, но продолжает являться лучшей из россиянок в рейтинге.
Вероника Кудерметова опустилась на 18-е место. Людмила Самсонова — 17-я, Екатерина Александрова — 20-я.
В топ-3 входят белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.