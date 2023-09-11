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Касаткина опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA после US Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла две позиции в чемпионской гонке WTA.
Касаткина опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA после US Open
  • РИА Новости

Спортсменка переместилась с 11-й позиции на 13-е место, но продолжает являться лучшей из россиянок в рейтинге.

Вероника Кудерметова опустилась на 18-е место. Людмила Самсонова — 17-я, Екатерина Александрова — 20-я.

В топ-3 входят белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финале US Open.

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