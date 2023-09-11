Стяг с номером Амирова поднимут перед началом матча «Салават Юлаев» — «Металлург»

Стяг с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова поднимут перед матчем КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе.

«27-й номер навсегда остаётся в наших сердцах, поэтому хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение вывести номер Амирова из обращения», — говорится в сообщении.

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. Прощание с хоккеистом прошло 21 августа на «Уфа-Арене».

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее Богдан Выприцкий рассказал, чем ему запомнился одноклубник Родион Амиров.