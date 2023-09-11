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Стяг с номером Амирова поднимут перед началом матча «Салават Юлаев» — «Металлург»

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Стяг с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова поднимут перед матчем КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе.
Стяг с номером Амирова поднимут перед началом матча «Салават Юлаев» — «Металлург»

«27-й номер навсегда остаётся в наших сердцах, поэтому хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение вывести номер Амирова из обращения», — говорится в сообщении.

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. Прощание с хоккеистом прошло 21 августа на «Уфа-Арене».

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. 

Ранее Богдан Выприцкий рассказал, чем ему запомнился одноклубник Родион Амиров.

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