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Белоруска Соболенко стала первой ракеткой мира

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко стала первой ракеткой благодаря выходу в финал US Open, где она уступила американке Кори Гауфф. На вторую позицию опустилась полька Ига Свёнтек. Третья — Гауфф.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась на 12-е место. Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова потеряли по две позиции и теперь находятся на 17-й и 18-й строчках соотвественно.

Екатерина Александрова — 19-я, Анастасия Потапова — 27-я и Анна Блинкова — 38-я.

Ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA пройдёт в мексиканском Канкуне.

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