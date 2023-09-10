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Тренер «Интер Майами»: Месси наш протагонист, а мы — актёры второго плана

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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что нападающий Лионель Месси остаётся лидером команды даже во время отсутствия в клубе.

«Мы понимали, что в какой‑то момент кому‑то придётся его подменить. Но мы также знаем, что когда он на поле, то наша команда становится лучше. Лео — наше знамя. Он ведёт нас за собой. Он наш протагонист, а мы — актёры второго плана», — цитирует Мартино TyC Sports. 

Футболист находится в расположении сборной Аргентины, которая 8 сентября обыграла Эквадор в матче отбора на чемпионат мира 2026 года. Единственный мяч забил Месси. Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.

Ранее «Интер Майами» без Месси победил «Спортинг» в МЛС. 

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