Сборная Нидерландов обыграла Ирландию в матче отбора на Евро-2024

Сборная Нидерландов победила команду Ирландии в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча на стадионе «Авива» завершилась со счётом 2:1.

В составе нидерландской команды отличились Коди Гакпо (19-я минута) и Ваут Вегорст (56-я). У ирландцев мяч забил Адам Айда (4-я).

Национальная команда Нидерландов занимает второе место в таблице группы B с девятью очками. Команда Ирландии расположилась на четвёртой строчке с тремя очками.

Ранее сборная Сербии обыграла команду Литвы в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.