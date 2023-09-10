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Хет-трик Митровича помог Сербии обыграть Литву в отборе Евро-2024 по футболу

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Сборная Сербии обыграла команду Финляндии в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча на стадионе «Дарюс и Гиренас» завершилась со счётом 3:1.

В составе сербской команды хет-трик оформил Александр Митрович (21-я минута, 32-я, 43-я). У литовцев отличился Гитис Паулаускас (45-я).

Сербия занимает второе место в таблице группы G с десятью очками. Литва расположилась на пятой строчке с двумя очками.

Ранее сборная Дании одержала победу над командой Финляндии в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы.

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