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Баскетболист сборной Германии Шрёдер признан самым ценным игроком Кубка мира

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Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер стал лучшим игроком (MVP) Кубка мира.
Баскетболист сборной Германии Шрёдер признан самым ценным игроком Кубка мира
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на странице турнира в социальных сетях.

Сборная Германии обыграла Сербию в финальном матче чемпионата мира по баскетболу. Игра завершилась со счётом 83:77. Таким образом, Германия впервые в истории завоевала золотые медали мирового первенства.

Шрёдер набрал 28 очков и стал самым результативным игроком матча. Всего разыгрывающий принял участие в восьми матчах турнира. 

Ранее Канада впервые завоевала медали чемпионата мира по баскетболу.

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