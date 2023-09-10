Баскетболист сборной Германии Шрёдер признан самым ценным игроком Кубка мира

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер стал лучшим игроком (MVP) Кубка мира.

Об этом сообщается на странице турнира в социальных сетях.

Сборная Германии обыграла Сербию в финальном матче чемпионата мира по баскетболу. Игра завершилась со счётом 83:77. Таким образом, Германия впервые в истории завоевала золотые медали мирового первенства.

Шрёдер набрал 28 очков и стал самым результативным игроком матча. Всего разыгрывающий принял участие в восьми матчах турнира.

Ранее Канада впервые завоевала медали чемпионата мира по баскетболу.