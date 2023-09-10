Алейшо: «Гремио» сделает всё, чтобы переход Бителло в «Динамо» состоялся

Полузащитник «Гремио» Бителло может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщает журналист Фабио Алейшо в социальных сетях, бразильский клуб нуждается в деньгах, так как за это трансферное окно не был продан ни один игрок.

По информации источника, решение о трансфере может быть принято в понедельник.

В прошедшем сезоне 23-летний Бителло провёл за «Гремио» 30 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Бенфике» по аренде Виктора.