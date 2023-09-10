Алейшо: «Гремио» сделает всё, чтобы переход Бителло в «Динамо» состоялся
- Legion-Media
Как сообщает журналист Фабио Алейшо в социальных сетях, бразильский клуб нуждается в деньгах, так как за это трансферное окно не был продан ни один игрок.
По информации источника, решение о трансфере может быть принято в понедельник.
В прошедшем сезоне 23-летний Бителло провёл за «Гремио» 30 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Бенфике» по аренде Виктора.