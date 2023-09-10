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Тарасова заявила, что готова комментировать этапы Гран-при России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что могла бы прокомментировать этапы Гран-при России.

«Комментировать их я не буду, меня никто не приглашал. Готова ли я комментировать российскую серию Гран-при? Конечно, готова, конечно, хочу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Щербакова и Трусова не смогут принять участие в контрольных прокатах.

Российская серия Гран-при стартует в Уфе 13 октября.

Ранее Тарасова выразила надежду, что после выступления российских фигуристов на шоу в Китае, другие страны тоже будут приглашать их.

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