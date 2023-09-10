«Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

«Урал» нанёс поражение «Крыльям Советов» в контрольном матче.

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей мячи забили Даниэль Мишкич (8‑я минута) и Игорь Дмитриев (65-я), ещё один мяч в свои ворота срезал игрок гостей (40-я).

У самарского клуба мяч на счету Расиля Асайдулина (59-я).

«Урал» по итогам семи туров с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» с 14 очками располагаются на третьей строчке.

В следующем матче команда Виктора Гончаренко примет на своём поле воронежский «Факел» 17 сентября. «Крылья Советов» сыграют 16 числа с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что белорусский защитник БАТЭ Владислав Малькевич перешёл в «Урал».