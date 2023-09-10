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Победительница US Open Гауфф: я впервые увидела, как мой папа плачет

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Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу на US Open.
Победительница US Open Гауфф: я впервые увидела, как мой папа плачет
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«Это так много для меня значит. У меня небольшой шок. Сегодня я впервые увидела, как мой папа плачет.

Сегодня я знала, что если не выложусь, у меня нет шансов. Арина — невероятная теннисистка. Поздравляю тебя с первой строчкой рейтинга, ты её заслужила», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

В финале Гауфф победила белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Это первый титул турнира Большого шлема в карьере американки.

Ранее Соболенко поделилась эмоциями после поражения в финале US Open.

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