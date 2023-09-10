Мелёшин: Цымбаларь был очень простым человеком и гениальным футболистом
«Однажды вместе с семьёй Ильи Цымбаларя отдыхали. С нами были дети. Это я хорошо помню. Более, наверное, ничего запоминающегося, кроме футбола. Об этом человеке всегда думаешь только с добротой. Очень простой человек, но гениальный футболист», — заявил Мелёшин RT.
«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.
Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Цымбаларе.