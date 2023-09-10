Узнать больше

Мелёшин: Цымбаларь был очень простым человеком и гениальным футболистом

Короткая ссылка
Алексей Мелёшин рассказал об игре и взаимоотношениях с Ильёй Цымбаларём в чемпионском московском «Спартаке» в 90-х.

«Однажды вместе с семьёй Ильи Цымбаларя отдыхали. С нами были дети. Это я хорошо помню. Более, наверное, ничего запоминающегося, кроме футбола. Об этом человеке всегда думаешь только с добротой. Очень простой человек, но гениальный футболист», — заявил Мелёшин RT.

«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Цымбаларе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить