Мелёшин: Цымбаларь был очень простым человеком и гениальным футболистом

Алексей Мелёшин рассказал об игре и взаимоотношениях с Ильёй Цымбаларём в чемпионском московском «Спартаке» в 90-х.

«Однажды вместе с семьёй Ильи Цымбаларя отдыхали. С нами были дети. Это я хорошо помню. Более, наверное, ничего запоминающегося, кроме футбола. Об этом человеке всегда думаешь только с добротой. Очень простой человек, но гениальный футболист», — заявил Мелёшин RT.

«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Цымбаларе.