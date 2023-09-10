Узнать больше

Павленко — о тренировках под руководством Цымбаларя: помогал и постоянно подсказывал

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» рассказал о тренировках под руководством шестикратного чемпиона России по футболу в составе красно-белых Ильи Цымбаларя.

«Я с ним, конечно, не играл, но он меня тренировал! Если не ошибаюсь, это был 2002 год. Он помогал и постоянно подсказывал! Вот это я отчётливо помню. Те, кому довелось с ним играть, многое говорили про его невероятное мастерство. Я это видел только по телевизору», — заявил Павленко RT.

Также бывший хавбек красно-белых поделился впечатлениями от матча памяти Цымбаларя.

«Накал в игре присутствовал, но был значительно меньше, чем в игре против звёзд «Зенита» или в матче в Волгограде. По игре могу выделить Виктора Савельевича Онопко — это номер один. Также Костя Головской, с ним очень приятно играть», — добавил Павленко.

Ранее бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от матча памяти Ильи Цымбаларя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить