Павленко — о тренировках под руководством Цымбаларя: помогал и постоянно подсказывал

Бывший полузащитник московского «Спартака» рассказал о тренировках под руководством шестикратного чемпиона России по футболу в составе красно-белых Ильи Цымбаларя.

«Я с ним, конечно, не играл, но он меня тренировал! Если не ошибаюсь, это был 2002 год. Он помогал и постоянно подсказывал! Вот это я отчётливо помню. Те, кому довелось с ним играть, многое говорили про его невероятное мастерство. Я это видел только по телевизору», — заявил Павленко RT.

Также бывший хавбек красно-белых поделился впечатлениями от матча памяти Цымбаларя.

«Накал в игре присутствовал, но был значительно меньше, чем в игре против звёзд «Зенита» или в матче в Волгограде. По игре могу выделить Виктора Савельевича Онопко — это номер один. Также Костя Головской, с ним очень приятно играть», — добавил Павленко.

Ранее бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от матча памяти Ильи Цымбаларя.