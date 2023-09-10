Гацкан: было приятно вновь сыграть с бывшими партнёрами в матче памяти Цымбаларя

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от матча памяти шестикратного чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» Ильи Цымбаларя.

«Я всегда готов выходить на поле и добиваться результата. Даже невзирая на то, что это больше показательный матч, нежели соревновательный. Особенно приятно выходить на поле с такими мастерами. Потому что я на протяжении всей своей карьеры следил за «Спартаком». Чему-то я учился у них, и теперь я вышел на поле, чтобы противостоять легендам. Мы проиграли, даже спустя столько лет спартаковцы в отличной форме. Было трудно, честно», — заявил Гацкан RT.

Также полузащитник рассказал, что был приятно удивлён тем фактом, что встретился со многими бывшими игроками из чемпионата России.

«Ещё очень приятно увидеться со всеми, против кого играл на чемпионате России. Это очень необычно. Не думал, что когда-нибудь мы с кем-то увидимся вновь», — отметил Гацкан.

Ранее Олег Романцев заявил, что гол Цымбаларя «Реалу» до сих пор стоит у него перед глазами.