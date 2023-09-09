Романцев: гол Цымбаларя «Реалу» до сих пор стоит перед глазами
- РИА Новости
«Часто показывают мяч Ильи со штрафного в ворота «Реала» — он до сих пор стоит перед глазами. Сколько он приносил позитива! Помню игру в Лиге чемпионов: холод, все стоят укутанные — не хотят тренироваться. И тут выходит Илья! Смотрю, все уже смеются, играют в квадрат, и погода не такая страшная — потому что Илюха пришёл! Вот такой он был человек», — заявил Романцев RT.
Ранее сообщалось, что команда легенд «Спартака» победила сборную мира в матче памяти Цымбаларя.