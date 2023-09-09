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Камельзон оценил шансы Медведева и Джоковича в финале US Open

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США, где он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Камельзон оценил шансы Медведева и Джоковича в финале US Open
  • Gettyimages.ru

«Раз уж ты пробился в финал, то идёшь его выигрывать. То, как Джокович 23 раза брал турниры Большого шлема, — целая легенда, она будет жить в веках, пока существует этот вид спорта. У него, конечно, больше опыт решающих матчей, высочайшая мотивация. Ему нечего терять. А что терять Медведеву? Также ничего. Побеждай и всё. На корт выйдут два равноценных бойца, и шансы их я оцениваю 50 на 50. Будет невероятно интересный матч. Я бы многое отдал, чтобы иметь возможность сейчас сесть на самолёт и полететь в Нью-Йорк, чтобы только воочию посмотреть это противостояние», — отметил тренер в интервью RT.

Ранее Камельзон заявил, что Медведев провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения.

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