Хакими призвал сдавать кровь для пострадавших от землетрясения в Марокко и сам стал донором

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими призвал сдавать кровь в помощь пострадавшим от землетрясения в стране.

«Приоритетом является обеспечение кровью тех, кто находится в критической ситуации. Донорство крови — это обязанность каждого человека спасти как можно больше жизней. Ваша помощь очень важна», — написал Хакими в соцсетях.

9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.

Ранее сообщалось, что матч сборных Марокко и Либерии перенесён из-за землетрясения.