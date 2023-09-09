Хакими призвал сдавать кровь для пострадавших от землетрясения в Марокко и сам стал донором
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«Приоритетом является обеспечение кровью тех, кто находится в критической ситуации. Донорство крови — это обязанность каждого человека спасти как можно больше жизней. Ваша помощь очень важна», — написал Хакими в соцсетях.
9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.
Ранее сообщалось, что матч сборных Марокко и Либерии перенесён из-за землетрясения.