Биатлонист Поварницын: Логинов всё уже всем доказал

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал об отношении к своему партнёру по команде Александру Логинову.

«Я до сих пор отношусь к нему как к выдающемуся спортсмену. Знаю: когда Саше надо, он способен любые горы свернуть. Если захочет, к сезону подготовится так, что в Кубке России не проиграет ни одного старта, — в этом я просто уверен. Хотя и без этого Логинов всё уже всем доказал. Завоевал медали на Олимпиаде, кучу наград на чемпионатах мира. Тренируется сейчас в своё удовольствие», — сказал он в интервью RT.

Ранее Поварницын признался, что пока не задумывается о тренерстве.